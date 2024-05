La Soluzione ♚ Liquore da long drink La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : RUM . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. RUM

Significato della soluzione per: Liquore da long drink Italiano: Sostantivo: rum ( approfondimento) m inv . (forestierismo) (gastronomia) bevanda alcolica ottenuta dalla distillazione del succo o della melassa della canna da zucchero, prodotta per lo più nelle ex colonie del centro America. Sillabazione: rùm. Pronuncia: Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Etimologia / Derivazione: dall'inglese rumble: gorgogliare e boil: bollire . Parole derivate: bay-rum.

