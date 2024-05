La Soluzione ♚ Ha lasciato il suo paese d origine La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : EMIGRATO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. EMIGRATO

Significato della soluzione per: Ha lasciato il suo paese d origine L'emigrazione (dal latino emigro, "mi trasferisco") è il fenomeno sociale che porta un singolo individuo o un gruppo di persone a spostarsi dal proprio luogo originario verso un altro luogo di destinazione per cause ambientali, religiose, economiche e sociali, spesso tra loro intrecciate. Il fenomeno, opposto dell'immigrazione, quando è particolarmente diffuso e riguarda un intero popolo viene spesso detto esodo e diaspora. Italiano: Aggettivo: emigrato m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sostantivo: emigrato m sing (pl.: emigrati) . Persona trasferitasi all'estero (o in regione diversa dalla propria), temporaneamente o definitivamente, per ragioni economiche o politiche.. Voce verbale: participio passato maschile di emigrare. Sillabazione: e | mi | grà | to. Pronuncia: IPA: /emi'grato/ .

