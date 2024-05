La Soluzione ♚ James attore e regista di The Disaster Artist La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FRANCO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FRANCO

Significato della soluzione per: James attore e regista di the disaster artist Italiano: Aggettivo: franco m sing . diretto parlar franco.. esente da dazi e tasse porto franco.. (storia) che riguarda i Franchi, antica popolazione germanica formata da diverse tribù, che in origine erano stanziate nella regione del basso Reno, e poi nel quinto secolo invasero la Gallia, conquistandola e contribuendo con le genti locali a gettare le basi dell'odierna Francia tribù franca..

