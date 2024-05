La Soluzione ♚ Irrequietezza brama La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SMANIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SMANIA

Significato della soluzione per: Irrequietezza brama Smania è il quinto album pubblicato dal cantautore italiano Gigi Finizio nel 1982 dalla Zeus Record. La maggior parte dei brani sono cantati in napoletano. Fra questi, una canzone dal titolo doppisensistico M'e rutt'o quartz. Italiano: Sostantivo: smania f sing (pl.: smanie) . (familiare) gesto pressoché isterico contro... non si sa bene chi, in genere sbattendo violentemente oggetti o parti di essi con quelle smanie dimostrò tutta la sua collera.. Voce verbale: smania . terza persona singolare dell'indicativo presente di smaniare. seconda persona singolare dell'imperativo di smaniare. Sillabazione: smà | nia. Pronuncia: IPA: /'zmanja .

