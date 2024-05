La Soluzione ♚ S invita il ficcanaso a badare ai propri La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FATTI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FATTI

Significato della soluzione per: S invita il ficcanaso a badare ai propri I fatti vostri è un programma televisivo italiano di genere varietà, game show e talk show, in onda su Rai 2 dal 3 dicembre 1990 in fascia mattutina, prima del TG2 delle 13:00. La trasmissione, ideata da Michele Guardì, con Giovanna Flora e Rory Zamponi, è andata in onda ininterrottamente fino al 30 maggio 2003 e dal 1991 al 1996 ha avuto anche un'edizione aggiuntiva trasmessa in prima serata. Dal 29 settembre 2003 al 30 maggio 2008 ha cambiato titolo in Piazza Grande. Italiano: Aggettivo, forma flessa: fatti m pl . plurale di fatto. Sostantivo, forma flessa: fatti ( citazioni) m pl . plurale di fatto. Voce verbale: fatti . participio passato plurale di fare. Sillabazione: fàt | ti. Etimologia / Derivazione: vedi fatto . Citazione: Sinonimi: (aggettivo) costruiti, eseguiti, fabbricati, formati, composti, creati, prodotti. (di cibi) cucinati, preparati; adatti.

