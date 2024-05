La Soluzione ♚ Induce ad aprire la casa a tutti La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : OSPITALITÀ . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. OSPITALITÀ

Significato della soluzione per: Induce ad aprire la casa a tutti Con ospitalità si intende l'accoglienza dello straniero o di chi in generale non vive in un determinato luogo. Italiano: Sostantivo: ospitalità ( approfondimento) f inv . caratteristica di chi è ospitale. l'atto di accogliere una o più persone per un periodo più o meno lungo, fornendogli l'assistenza necessaria. Sillabazione: o | spi | ta | li | tà. Pronuncia: IPA: /ospitali'ta/ . Etimologia / Derivazione: dal latino hospitalitas . Citazione: Sinonimi: (di persona) accoglienza, cordialità, gentilezza, cortesia, affabilità.

Altre Definizioni con ospitalità; induce; aprire; casa; tutti;