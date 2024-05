La Soluzione ♚ Incassano per altri La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ESATTORI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ESATTORI

Significato della soluzione per: Incassano per altri Gli esattori è un dipinto attribuito a Quentin Massys. Da questo prototipo avrebbe tratto numerose copie Marinus van Reymerswaele e altri pittori. Italiano: Sostantivo: esattore m sing (pl.: esattori) . (professione) (diritto) (economia) chi riscuote tributi per conto di un ente territoriale. Sillabazione: e | sat | tò | re. Pronuncia: Etimologia / Derivazione: dal latino exactor cioè " riscossore" che deriva da exigere ossia "riscuotere" . Parole derivate: esattoria.

