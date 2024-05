La Soluzione ♚ Il grandissimo Andrés del calcio La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : INIESTA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. INIESTA

Significato della soluzione per: Il grandissimo andres del calcio Andrés Iniesta Luján (Fuentealbilla, 11 maggio 1984) è un calciatore spagnolo, centrocampista dell'Emirates. Con la nazionale spagnola è diventato campione del mondo nel 2010 e campione d'Europa nel 2008 e nel 2012. Soprannominato Don Andrés e l'Illusionista, è considerato uno dei migliori centrocampisti nella storia del calcio nonché come uno dei migliori calciatori spagnoli in assoluto. A livello individuale ha vinto il UEFA Best Player in Europe Award nel 2012 davanti a Messi e Cristiano Ronaldo, mentre il 14 ottobre 2014 è divenuto il primo calciatore spagnolo a vincere il Golden Foot.

