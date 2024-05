La Soluzione ♚ Fu governata dagli Asburgo La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : AUSTRIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. AUSTRIA

Significato della soluzione per: Fu governata dagli asburgo L'Austria (in tedesco: Österreich, /'œstaç/; in austro-bavarese: Ésterreich), ufficialmente Repubblica d'Austria (in tedesco: Republik Österreich; /epu'bli:k 'œstaç/), è una repubblica federale composta da nove Länder, membro dell'Unione europea, situato nell'Europa centrale. Confina con Svizzera (Cantone dei Grigioni, Canton San Gallo) e Liechtenstein a ovest, Slovenia e Italia (Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto) a sud, Ungheria a est, Slovacchia a nord-est, Germania (Baviera) e Repubblica Ceca a nord. Italiano: Nome proprio: Austria ( approfondimento) f . (geografia) stato federale dell'Europa occidentale, la cui capitale è Vienna; confinante a nord con la Germania e la Repubblica Ceca, ad est con la Slovacchia e l'Ungheria, a sud con la Slovenia e l'Italia, ed ad ovest con la Svizzera ed il Liechtenstein; ha come moneta ufficiale l'euro e come lingua ufficiale il tedesco, e non ha sbocco sul mare.

