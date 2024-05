La Soluzione ♚ In gergo bottino di un furto La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MALLOPPO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MALLOPPO

Significato della soluzione per: In gergo bottino di un furto Il malloppo è una piccola opera difensiva, affine alla casamatta ma più piccola, usata intensivamente in Italia durante la seconda guerra mondiale per creare postazioni di osservazione e che ospitassero postazioni di mitragliatrici a poca distanza dalla costa, in modo da poter coprire porzioni di spiagge che fossero dei possibili obbiettivi di sbarco o di vallate come ad esempio nel Vallo Alpino del Littorio. Italiano: Sostantivo: malloppo m sing (pl.: malloppi) . pacco di una certa compattezza. (aeronautica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: mal | lòp | po. Pronuncia: IPA: /mal'lppo/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Sinonimi: fagotto, involto, pacco, fardello. bottino, refurtiva, maltolto. Parole derivate: mallopposo.

Altre Definizioni con malloppo; gergo; bottino; furto;