La Soluzione ♚ Il genere tivù con sceneggiati e telefilm La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FICTION .

Significato della soluzione per: Il genere tivu con sceneggiati e telefilm Una fiction televisiva, o semplicemente fiction (chiamata anche sceneggiato televisivo oppure telefilm), è un programma televisivo caratterizzato dalla narrazione di eventi di fantasia. Il termine fiction, derivato dal latino "fingere" e generalmente usato per indicare qualsiasi opera narrativa frutto di fantasia, è in Italia un anglicismo accolto nella lingua nazionale a partire dagli anni sessanta, diffusosi nei decenni seguenti grazie ma non solo, al successo delle cosiddette "soap opera" importate dagli Stati Uniti. Italiano: Sostantivo: fiction ( approfondimento) f inv . (forestierismo) (arte) (fotografia) (cinematografia) narrazione di eventi immaginari. sinonimo di telefilm, soprattutto in Italia. Sillabazione: lemma non sillababile in quanto straniero . Etimologia / Derivazione: dal inglese fiction ossia "finzione, invenzione", che a sua volta deriva dal latino fingere che significa "fabbricare, creare" .

