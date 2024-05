La Soluzione ♚ I frati dell Ordine francescano La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MINORITI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MINORITI

Significato della soluzione per: I frati dell ordine francescano L'antica chiesa dei Minoriti (in tedesco Minoritenkirche), il cui nome ufficiale è Chiesa Nazionale Italiana Madonna della Neve (in tedesco Italienische Nationalkirche Maria Schnee), è una chiesa costruita in stile gotico francese che si trova nel primo Distretto a Vienna. La chiesa è attualmente gestita dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X. Italiano: Sostantivo: minorità f inv . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: mi | no | ri | tà. Pronuncia: IPA: /minori'ta/ . Etimologia / Derivazione: deriva da minore . Citazione: Sinonimi: (diritto) stato di minorenne, minore età, età minorile. Contrari: maggiore età. Parole derivate: minoritario, minoritico.

