Fondò la Microsoft insieme a Paul Allen nel 1975 La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BILL GATES .

Significato della soluzione per: Fondo la microsoft insieme a paul allen nel 1975 William Henry Gates III, detto Bill (Seattle, 28 ottobre 1955), è un imprenditore, programmatore, informatico e filantropo statunitense. È conosciuto come il principale fondatore di Microsoft Corporation. Durante la sua carriera in Microsoft, Gates ha tenuto le posizioni di presidente del consiglio di amministrazione (chairman), amministratore delegato (AD) e chief software architect, ed è anche stato il maggior azionista individuale fino a maggio del 2014. Italiano: Aggettivo, forma flessa: informatica f sing . femminile di informatico. Sostantivo: informatica ( approfondimento) f sing (pl.: informatiche) . (scienza) disciplina scientifica e tecnica che si occupa dei processi di produzione e scambio di informazioni e dati con sistemi elettronici di calcolo, e delle procedure per realizzarli e metterli in funzione Visto il costo contenuto di un personal computer, oggi l'informatica è entrata in quasi tutte le case.

