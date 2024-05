La Soluzione ♚ Un foglio degli antichi Egizi La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PAPIRO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PAPIRO

Significato della soluzione per: Un foglio degli antichi egizi Il papiro (dal latino: papyrus, a sua volta dal greco antico: pp, pápyros, di etimologia sconosciuta) è la superficie di scrittura ricavata da una pianta acquatica, molto comune nel delta del Nilo e in alcune parti del Mediterraneo, un'erba palustre della famiglia delle Cyperaceae, il Cyperus papyrus. La carta di papiro rappresentò una vera e propria rivoluzione nel campo della scrittura, poiché risultava facilmente pieghevole, leggera e di colore chiaro, tutte qualità utili per gli scritti. Italiano: Sostantivo: papiro ( approfondimento) m sing (pl.: papiri) . (botanica) pianta palustre, con fusto eretto, senza foglie se sterile e con grande infiorescenza ombrelliforme. carta derivata da questa pianta. documento scritto su questa carta. Sillabazione: pa | pì | ro. Pronuncia: IPA: /pa'piro/ . Etimologia / Derivazione: dal latino papyrus e dal greco pp . Sinonimi: (botanica) giunco del Nilo.

Altre Definizioni con papiro; foglio; antichi; egizi;