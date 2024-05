La Soluzione ♚ Il flusso di chi espatria La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MIGRATORIO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MIGRATORIO

Significato della soluzione per: Il flusso di chi espatria Il saldo migratorio è la differenza tra il numero di immigrati e quello di emigrati riferito ad una determinata città, zona o paese in un anno/mese/settimana o per un certo periodo di tempo. Italiano: Aggettivo: migratorio m sing . inerente a migrazione. Sillabazione: mi | gra | tò | rio. Pronuncia: IPA: /migra'trjo/ . Etimologia / Derivazione: deriva da migrare . Parole derivate: emigratorio.

