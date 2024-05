La Soluzione ♚ Fiori da davanzali La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GERANI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GERANI

Significato della soluzione per: Fiori da davanzali Gerani è un villaggio del comune di Rethymno (unità regionale) dell'isola di Creta istituita dalla riforma Kallikratis. Capitale del nuovo comune è Rethymno. Gerani si trova a 7,5 km ad ovest di Rethymno ed a breve distanza dalla nuova strada statale Rethymnon-Chania, ad un'altitudine di 90 metri s.l.m.. Gerani (in greco) ha il significato di una pompa utilizzata in passato per attingere l'acqua da un pozzo che esisteva nel villaggio. Italiano: Sostantivo: geranio ( approfondimento) m sing . (botanica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: ge | rà | nio. Pronuncia: IPA: /de'ranjo/ . Etimologia / Derivazione: deriva dal latino scientifico Geranium . Parole derivate: geraniolo. Varianti: giranio.

Altre Definizioni con gerani; fiori; davanzali;