La Soluzione ♚ Un fiore simile alla ninfea La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : LOTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. LOTO

Significato della soluzione per: Un fiore simile alla ninfea Nelumbo (Adans., 1763) è un genere di piante acquatiche, l'unico appartenente alla famiglia delle Nelumbonaceae, differenziatosi circa 80 milioni di anni fa. Comprende due sole specie, originarie di America, Asia e Australia, con foglie molto decorative e grandi fiori di colore bianco, rosa, giallo e rosso, note con il nome di fiori di loto. Italiano: Sostantivo: loto ( approfondimento) m sing . (botanica) nome generico dato a varie specie di piante terrestri e acquatiche, alcune delle quali coltivate a scopo ornamentale. (botanica) pianta appartenente alla Famiglia delle Nymphaeaceae con rizoma immerso e foglie galleggianti. (mitologia) pianta leggendaria che produceva frutti in grado di donare l'oblio a chi li mangiava. trovato perlopiù come loto d'oro, è il nome dei piedi avvolti da fasce delle donne cinesi nell'antichità; seppur questa fosse una tradizione, i piedi di tali soggetti venivano rovinati e le ossa piegate, impedendone il cammino.

