La Soluzione ♚ Ferro a uncino La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ARPIONE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ARPIONE

Significato della soluzione per: Ferro a uncino L'arpóne (impropriamente arpione, meno corretto ma più comune) o fiocina, è uno strumento da caccia che consiste in una lunga lancia utilizzato nella pesca, nella caccia alla balena o ad altri mammiferi marini. Italiano: Sostantivo: arpione ( approfondimento) m sing (pl.: arpioni) . strumento in genere appuntito per trainare o provocare danni a oggetti o animali. (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) organo di una macchina che serve a fermare il moto di un altro elemento esercitandovi una trazione. Sillabazione: ar | pió | ne. Pronuncia: IPA: /ar'pjone/ . Etimologia / Derivazione: dal latino harpago, arpagone .

Altre Definizioni con arpione; ferro; uncino;