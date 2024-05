La Soluzione ♚ Le fattucchiere che volano sulla scopa La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : STREGHE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. STREGHE

Significato della soluzione per: Le fattucchiere che volano sulla scopa La strega, nella mitologia popolare, è una donna ritenuta talvolta un essere soprannaturale di aspetto femminile, dedita a pratiche e rituali di magia, soprattutto popolare, i cui poteri venivano giudicati oscuri o derivanti da un patto col maligno. Perseguitate tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna dalla cultura dominante, sia in ambito cattolico che protestante, queste donne avrebbero usato tali poteri quasi esclusivamente per nuocere agli altri o per opporsi all'intera società umana. Italiano: Sostantivo, forma flessa: streghe f pl . plurale di strega. Sillabazione: stré | ghe. Etimologia / Derivazione: deriva da strega .

