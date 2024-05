La Soluzione ♚ La Excalibur di re Artù La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SPADA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SPADA

Significato della soluzione per: La excalibur di re artu Una spada (dal greco antico sp, spáthe, latino spatha) è un'arma bianca a lama lunga, spesso (ma non sempre) a doppio filo, adatta a colpire di punta e di taglio e usata dalle più varie civiltà in ogni luogo del mondo e in ogni epoca, sebbene prevalentemente in Eurasia e in Nordafrica. La sua lama, più lunga di quella di un coltello o di un pugnale, è attaccata a un'elsa e può essere diritta o curva. Italiano: Sostantivo: spada ( approfondimento) f (pl.: spade) . (arma) (militare) arma bianca costituita da una lama lunga, una guardia e un'impugnatura; atta a colpire di taglio o di punta la spada, la baionetta ed il pugnale sono armi bianchi.. (sport) arma della scherma, con lama dalla base triangolare, utilizzata per colpire solo di punta. (carte) uno dei quattro semi delle carte da gioco italiane tradizionali.

