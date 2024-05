La Soluzione ♚ Si esprime a pezzi La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GIORNALISMO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GIORNALISMO

Significato della soluzione per: Si esprime a pezzi Il giornalismo è l'insieme delle attività e delle tecniche (redazione, pubblicazione, diffusione, ecc.) volte a reperire, diffondere e commentare notizie tramite ogni mezzo di pubblicazione. In senso lato, comprende le attività del giornalista e del fotoreporter, ma anche di altre figure professionali; ad esempio, sul versante del giornalismo televisivo e radiofonico, quelle del teleoperatore, del tecnico del suono e del montatore (vale a dire l'addetto al montaggio dei servizi giornalistici). Italiano: Sostantivo: giornalismo ( approfondimento) m inv . arte e scienza di raccogliere e diffondere, in cambio di compenso, notizie per conto di un giornale. il mestiere di giornalista. Sillabazione: gior | na | lì | smo. Pronuncia: IPA: /dorna'lizmo/ . Etimologia / Derivazione: deriva dalla contrazione di giornale - contrazione di "(libro) giornale"- e dal suffisso -ismo . Sinonimi: professione del giornalista.

