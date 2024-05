La Soluzione ♚ Lo erano ufficialmente i sultani ottomani La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PADISCIÀ . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PADISCIÀ

Significato della soluzione per: Lo erano ufficialmente i sultani ottomani Padishah o padshah, anche padeshah, badishah o badshah (in persiano , padishah; in turco padisah), in italiano padiscià, è un titolo reale (dal persiano , padeshah, composto da pad «protettore» e shah «sovrano»), denominazione ufficiale dei sultani ottomani. Il termine padishah è stato adottato da vari monarchi che pretendevano per sé il più alto titolo regio, equivalente all'antica nozione antico-persiana di «grande re», adottato successivamente da sovrani post-achemenidi e dagli imperatori cristiani. Francese: Sostantivo: padichah m . padiscià. Riferimenti mancanti. Se vuoi, aggiungili tu..

