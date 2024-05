La Soluzione ♚ Era detto fibrocemento La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ETERNIT . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ETERNIT

Significato della soluzione per: Era detto fibrocemento Eternit è un marchio registrato di fibrocemento e il nome dell'azienda che lavora prodotti contenenti amianto, appartenente all'azienda belga Etex. I prodotti sviluppati dall'Eternit erano utilizzati in edilizia come materiale da copertura, nella forma di lastra piana o ondulata, o come coibentazione di tubature. Italiano: Sostantivo: eternit ( approfondimento) m inv . (edilizia) (tecnologia) (ingegneria) lastra di copertura in cemento e amianto. Sillabazione: e | ter | nìt o è | ter | nit . Pronuncia: IPA: /ternit/ o IPA: /eter'nit/ . Etimologia / Derivazione: deriva da eternità. Il suo scopritore tale lo credeva .

