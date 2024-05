La Soluzione ♚ Echeggia dal campanile La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : RINTOCCO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. RINTOCCO

Significato della soluzione per: Echeggia dal campanile La Puerta del Sol è una delle piazze più importanti e famose di Madrid. Rappresenta il km 0 della rete stradale della Spagna ed è il centro delle celebrazioni nazionali la notte del 31 dicembre con il famoso orologio che batte i 12 rintocchi (le campanadas). Sin dalla nascita della capitale spagnola, la piazza è stata il salotto di città e la culla prima di ogni attività commerciale, culturale, amministrativa di Madrid, di cui oggi rappresenta un simbolo noto agli occhi del mondo anche per aspetti più profani, come la grande insegna luminosa dello sherry Tio Pepe che domina l'intera piazza. Italiano: Sostantivo: rintocco m sing(pl.: rintocchi) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Voce verbale: rintocco . prima persona singolare dell'indicativo presente di rintoccare. Sillabazione: rin | tóc | co. Pronuncia: IPA: /rin'tokko/ . Etimologia / Derivazione: vedi rintoccare . Sinonimi: (di campana) tocco, botto.

Altre Definizioni con rintocco; echeggia; campanile;