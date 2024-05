La Soluzione ♚ La dottrina dell Islam maggioritaria in Iran La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SCIISMO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SCIISMO

Significato della soluzione per: La dottrina dell islam maggioritaria in iran L'Islam sciita (in arabo , shia «partito, fazione», sottinteso «di Ali e dei suoi discendenti») è il principale ramo minoritario dell'Islam (intorno al 15% all'inizio del XXI secolo). Rappresenta la maggioranza della popolazione in Iran, Iraq, Azerbaigian e Bahrein, mentre in Libano e in Yemen costituisce una forte e significativa minoranza: in Libano si stima che sia sciita un terzo della popolazione, mentre in Yemen quasi la metà. Italiano: Sostantivo: sciismo ( approfondimento) m sing (pl.: sciismi) . (politica), (religione) principale ramo minoritario dell'Islam che ritiene che Ali, cugino e genero di Maometto, sia l'unico legittimo erede del profeta. Sillabazione: sci | ì | smo. Pronuncia: IPA: /i'izmo/ . Etimologia / Derivazione: deriva da sciita .

