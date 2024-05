La Soluzione ♚ Domenicali La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FESTIVI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FESTIVI

Significato della soluzione per: Domenicali Un giorno festivo è un giorno in cui le attività lavorative di uno stato, regione o di un comune vengono per la maggior parte sospese. Si oppone al termine di giorno feriale. Tradizionalmente sono collegate a commemorazioni di carattere religioso o ad avvenimenti politici, ma in tempi odierni vengono create ulteriori festività a carattere laico - commerciale Una festività si può ripetere seguendo un ciclo settimanale. Italiano: Aggettivo, forma flessa: festivi m pl . plurale di festivo Natale e Pasqua sono giorni festivi.. Sillabazione: fe | stì | vi . Etimologia / Derivazione: vedi festivo. Sinonimi: domenicali. . Contrari: feriali, lavorativi. .

