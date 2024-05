La Soluzione ♚ Disseminato qua e là La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SPARSO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SPARSO

Significato della soluzione per: Disseminato qua e la In cartografia un comune sparso è un comune che non ha un centro ben definito. Nelle mappe dell'Istituto Geografico Militare il nome di un comune sparso è riportato in orizzontale e a lettere distanziate, così da riferirsi all'intero territorio comunale anziché a una località specifica. Il luogo in cui è ubicata la sede comunale, se diverso dal capoluogo comunale, è indicato mediante la scritta "sede comunale" tra parentesi. Italiano: Aggettivo: sparso m sing . di insieme di elementi che si trovano lontani l'uno dall'altro un gruppo sparso di case (o un gruppo di case sparse) - un gruppo di case che si trovano l'una lontana dall'altra.. di insieme di elementi che non sono organizzati con criterio o ordine una poesia in versi sparsi - una poesia i cui versi non sono organizzati in base alla rima, alla metrica etc. ma al contrario liberi).

