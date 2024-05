La Soluzione ♚ Dirigente a capo dell istituto scolastico La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PRESIDE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PRESIDE

Significato della soluzione per: Dirigente a capo dell istituto scolastico Il preside è un funzionario incaricato della direzione d'un determinato ufficio, nell'ambito scolastico o universitario. Il termine deriva dalla lingua latina praesidere, che letteralmente significa "sedere davanti". Italiano: Sostantivo: preside m e f sing (pl.: presidi) . (scuola) capo di una scuola secondaria - non necessariamente deve essere intesa come un complesso di edifici adiacenti - caratterizzata dal fatto per cui il suo corpo docente dipende da lui o da lei a Milano una preside presa a pugni nell'atrio della scuola da un adulto poi fuggito. proprio perché a contatto con i bambini, molte presidi delle elementari sono rispettate e nel contempo benvolute.

