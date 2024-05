La Soluzione ♚ Si dice di un aria che fa bene La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SALUBRE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SALUBRE

Significato della soluzione per: Si dice di un aria che fa bene Gli aggettivi latini che appartengono alla seconda classe si declinano seguendo la terza declinazione e, più in particolare, secondo il terzo gruppo (fatta salva la presenza di maschili e femminili), in quanto hanno: genitivo plurale in -ium; ablativo singolare in -i; nominativo, accusativo, vocativo neutro plurale in -ia. Italiano: Aggettivo: salubre m e f sing . che fa bene alla salute. Sillabazione: sa | lù | bre. Pronuncia: IPA: /sa'lubre/ . Etimologia / Derivazione: dal latino saluber che sta per indicare la salubrità, l'ospitalità di un luogo . Sinonimi: sano, salutare, benefico, puro, balsamico, igienico, sano, salutare, igienico, balsamico, benefico, vantaggioso, efficace, utile, giovevole. . Contrari: malsano, dannoso, pericoloso, nocivo, insalubre.

Altre Definizioni con salubre; dice; aria; bene;