La Soluzione ♚ Un demonio che si ha per capello La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DIAVOLO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DIAVOLO

Significato della soluzione per: Un demonio che si ha per capello Nelle religioni il diavolo (o demonio o maligno) è un'entità spirituale o soprannaturale essenzialmente malvagia, distruttrice, menzognera o contrapposta a Dio, all'angelo, al bene e alla verità. Nel linguaggio poetico e letterario, il termine "demone" è usato talvolta col significato di "diavolo" o "demonio" anche perché il plurale è simile (demòni - dèmoni) e le traduzioni dall'inglese rendono "demon" con "demone" anziché "demonio". Italiano: Sostantivo: diavolo ( approfondimento) m sing . (religione) (cristianesimo) spirito malefico presente in diversi miti e religioni, rappresentato spesso con corna, ali simili a pipistrello, coda appuntita e un forcone in mano. (antonomasia) (sport) (calcio) società sportiva italiana Milan. Sillabazione: dià | vo | lo. Pronuncia: IPA: /'djavolo/ . Etimologia / Derivazione: dal greco dß (diabolos) cioè "calunniatore" .

Altre Definizioni con diavolo; demonio; capello;