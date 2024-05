La Soluzione ♚ Della stessa nazionalità di Arthur Rimbaud La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FRANCESE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FRANCESE

Significato della soluzione per: Della stessa nazionalita di arthur rimbaud Francese – ciò che è pertinente alla Francia Francese – cittadino della Francia Francese – lingua francese Francese – personaggio del fumetto The Boys Francese – cognome italiano Italiano: Aggettivo: francese m sing . (geografia) relativo alla Francia quel signore è francese.. Sostantivo: francese ( approfondimento) m inv . (linguistica) lingua romanza originaria della Francia del nord e oggi diffusa in diverse parti del mondo come prima o seconda lingua; è la lingua romanza lessicalmente più simile a quelle germaniche sanno parlare il francese.. materia di studio nelle scuole Abbiamo due ore di francese la settimana.

