Il delfino della tv che va in tilt La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FLIPPER .

Significato della soluzione per: Il delfino della tv che va in tilt Il flipper, detto anche biliardino elettrico o elettroautomatico, è un gioco di abilità di origine statunitense azionato tramite monete o gettoni, molto diffuso a partire dagli anni cinquanta, soprattutto in bar e locali pubblici. Il nome inglese della macchina è pinball; il termine flipper, usato in Italia, Francia e altri paesi europei, deriva dalle piccole pinne (flippers), più note come "alette", comandate da pulsanti esterni, con le quali il giocatore può colpire una biglia d'acciaio mirando a bersagli posti su un piano inclinato coperto da un vetro trasparente. Italiano: Sostantivo: flipper ( approfondimento) . (forestierismo) (giochi) biliardino elettrico con conteggio automatico dei punti. Sillabazione: lemma non sillababile . Etimologia / Derivazione: dall’inglese flipper cioè "pinna" perché le due levette poste in prossimità della buca sembrano pinne .

