La Soluzione ♚ Dei tempi passati La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : REMOTI .

Significato della soluzione per: Dei tempi passati Il passato remoto (o meno comunemente perfetto semplice) è una forma verbale del modo indicativo. Normalmente il passato remoto viene usato per indicare avvenimenti dall'aspetto verbale puntuale anziché duraturo (il che lo distingue dall'imperfetto) e considerati come compiuti in un passato considerato psicologicamente come lontano, povero di rapporti espliciti con il presente (inteso come il momento dell'enunciazione), il che lo distingue dal passato prossimo. Italiano: Aggettivo, forma flessa: remoti m pl . plurale di remoto. Sillabazione: re | mò | ti. Etimologia / Derivazione: vedi remoto. Sinonimi: lontani, distanti, passati, antichi, perduti, polverosi. appartati, nascosti, isolati, solitari, reconditi. Contrari: recenti, attuali, prossimi.

