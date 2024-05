La Soluzione ♚ Costruito senza la licenza La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ABUSIVO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ABUSIVO

Significato della soluzione per: Costruito senza la licenza Il principe abusivo è un film del 2013, diretto da Alessandro Siani. Il film segna l'esordio alla regia di Alessandro Siani, che interpreta anche la parte del protagonista. Del cast fanno parte, oltre a Siani, Sarah Felberbaum, Christian De Sica, Marco Messeri, Serena Autieri, Lello Musella, Nello Iorio e Salvatore Misticone. Italiano: Aggettivo: abusivo m sing . (diritto) che rappresenta un abuso, che è in difetto o in contravvenzione rispetto a una certa norma, regola o legge. In genere l'aggettivo denota una cosa fatta abusivamente da un reo (vedere il sostantivo) quella costruzione è abusiva.. Sostantivo: abusivo m sing . chi sta abusando di una norma, o di qualche risorsa o bene, anche con un'accezione recidiva del termine.

