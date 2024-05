La Soluzione ♚ Cosi vanno le pratiche in ufficio La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : EVASE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. EVASE

Significato della soluzione per: Cosi vanno le pratiche in ufficio Le evase - Storie di sesso e di violenze è un film del 1978, scritto e diretto da Giovanni Brusatori. Per il mercato anglofono il titolo della pellicola fu Women against women, per il mercato francese fu invece adottato il titolo Violez les otages. Italiano: Aggettivo, forma flessa: evase f plur . femminile plurale di evaso. Sostantivo, forma flessa: evase f plur . femminile plurale di evaso. Voce verbale: evase . terza persona singolare dell'indicativo passato remoto di evadere. participio passato femminile plurale di evadere. Etimologia / Derivazione: (aggettivo) vedi evaso. (voce verbale) vedi evadere.

