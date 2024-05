La Soluzione ♚ Si controlla con la bilancia La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PESO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PESO

Significato della soluzione per: Si controlla con la bilancia Italiano: Aggettivo: peso m sing . (dialettale) (familiare), (toscano) pesante. Sostantivo: peso ( approfondimento) m sing (pl.: pesi) . (fisica) forza causata dall'interazione di un qualsiasi corpo avente massa con un campo gravitazionale (in particolare quello della Terra) l’eccesso di peso aumenta il lavoro che il cuore deve fare per pompare il sangue in tutto il corpo. per evitare l'ipertensione occorre controllare il peso corporeo.

