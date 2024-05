La Soluzione ♚ Lo commette chi copia La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PLAGIO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PLAGIO

Significato della soluzione per: Lo commette chi copia Il plagio è un termine utilizzato in ambito psicologico in due accezioni: una indica una forma di abuso, consistente nella riduzione di una persona "in uno stato di totale soggezione al proprio potere", l'altra indica una forma di plagio incosciente nel quale un soggetto senza rendersene conto riproduce un elemento già prodotto da altri (ad es. il musicista che adotta un tema di altro musicista senza averne piena coscienza). Italiano: Sostantivo: plagio ( approfondimento) m sing (pl.: plagi) . (diritto) sottomissione di un individuo alla propria volontà a tal punto da eliminarne l'autosufficienza psichica. (storia) nel diritto romano, soggezione di una persona mediante l'inganno. (per estensione) ruberia di schiavi. (diritto) copia senza permesso di un'opera d'ingegno altrui. (psicologia) manipolazione mentale di una persona con allusioni con il tono di voce e con movimenti del corpo correlati all'esterno, sta cercando il plagio di parecchie persone.

