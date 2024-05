La Soluzione ♚ Chiedere l elemosina La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MENDICARE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MENDICARE

Italiano: Verbo: Intransitivo: mendicare (vai alla coniugazione) . chiedere l'elemosina l'hanno costretto a mendicare.. Transitivo: mendicare (vai alla coniugazione) . chiedere qualcosa in elemosina mendicava qualche spicciolo.. (per estensione) cercare di ottenere qualcosa in modo insistente e poco dignitosamente, come se si chiedesse un'elemosina mendico un po' di affetto.. Sillabazione: men | di | cà |re.

