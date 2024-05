La Soluzione ♚ La si chiede agli utenti di Facebook La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : AMICIZIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. AMICIZIA

Significato della soluzione per: La si chiede agli utenti di facebook L'amicizia è un tipo di relazione interpersonale, accompagnata da un sentimento di fedeltà reciproca tra due o più persone, caratterizzata da una carica emotiva. In tutte le culture, l'amicizia viene percepita come un rapporto basato sul rispetto, la sincerità, la fiducia, la stima e la disponibilità reciproca. Il tema dell'amicizia è al centro di innumerevoli opere dell'arte e dell'ingegno; fu trattato in filosofia da Aristotele e Cicerone ed è oggetto di canzoni, testi letterari, opere filmiche e via dicendo. Italiano: Sostantivo: amicizia ( approfondimento) f sing (pl.: amicizie) . (sociologia) (psicologia) affetto vivo, reciproco e disinteressato tra due o più persone tra loro c'era una grande amicizia. la vera amicizia è un valore importante. l'amicizia è uno scambio paritario tra due persone.. nel gergo gay: relazione omoerotica di tipo affettivo-sessuale. (per estensione) buone relazioni stringere amicizia.

