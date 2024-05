La Soluzione ♚ Vi si cammina lambiti dalle onde La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SPIAGGIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SPIAGGIA

Significato della soluzione per: Vi si cammina lambiti dalle onde Una spiaggia, in senso geomorfologico, è un'area costiera sabbiosa prospiciente un bacino marino o lacustre caratterizzata da un’inclinazione verso il bacino stesso e compresa tra il limite inferiore e il limite superiore di azione delle onde. In senso sedimentologico, una spiaggia è un corpo sedimentario (sabbioso, ciottoloso, più raramente siltoso-argilloso) accumulato o rielaborato dalle onde. Le spiagge possono impostarsi direttamente al limite della terraferma o su un cordone litorale (spiaggia-barriera). Italiano: Sostantivo: spiaggia ( approfondimento) f sing (pl.: spiagge) . (geografia) parte di costa bassa emersa o sommersa, che risente dell'influenza delle maree nella sua estensione, costituita da sabbia o ghiaia. se costruiamo un castello di sabbia sulla spiaggia, dopo qualche giorno lo troveremo appianato e livellato, e infine scomparirà.. Sillabazione: spiàg | gia. Pronuncia: IPA: /'spjadda/ .

Altre Definizioni con spiaggia; cammina; lambiti; dalle; onde;