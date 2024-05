La Soluzione ♚ Cameron attrice La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DIAZ . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DIAZ

Significato della soluzione per: Cameron attrice Cameron Michelle Diaz (San Diego, 30 agosto 1972) è un'attrice ed ex modella statunitense, celebre per il ruolo di Mary Jensen in Tutti pazzi per Mary. Ha partecipato in seguito a molti film di successo, spaziando dal genere drammatico (Essere John Malkovich, Ogni maledetta domenica - Any Given Sunday, Vanilla Sky, Gangs of New York) a quello comico (Notte brava a Las Vegas, Bad Teacher - Una cattiva maestra). Italiano: Sostantivo: benzodiazepina ( approfondimento) f sing (pl.: benzodiazepine) . (medicina) (farmacologia) medicinale formato dall'unione di un anello benzenico con un doppio anello diazepinico, che riduce il dolore, le convulsioni e l'ansia, stimola il sonno e fa rilassare i muscoli. Sillabazione: ben | zo | dia | ze | pì | na. Pronuncia: Etimologia / Derivazione: formato da benzo- (contrazione di benzoe), diaz- (formato da "di-2 e azo-") ed -epina .

