La Soluzione ♚ Il caldo sui rubinetti inglesi La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : HOT .

Significato della soluzione per: Il caldo sui rubinetti inglesi Italiano: Aggettivo: hot . (forestierismo) (informatica) di sito web considerato di grande interesse e popolarità. (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (gergale) (sessualità) di persona molto attraente. Sillabazione: Lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /'t/ . Etimologia / Derivazione: Deriva da heat ovvero fuoco . Sinonimi: erotico, piccante, audace.

