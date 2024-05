La Soluzione ♚ Borgo fiorentino per Medici e medici La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CAREGGI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CAREGGI

Significato della soluzione per: Borgo fiorentino per medici e medici Careggi è un quartiere di Firenze, amministrativamente ricompreso nel Quartiere 5. Si tratta di una collina situata a nord della città e sede della storica Villa Medicea di Careggi dove Marsilio Ficino, incaricato da Cosimo de' Medici, fondò l'Accademia Neoplatonica fiorentina. Il nome Careggi deriva probabilmente da campus regi, che significa possedimento reale, a rimarcare probabilmente una zona di caccia in uso ai gastaldi medievali.

Altre Definizioni con careggi; borgo; fiorentino; medici; medici;