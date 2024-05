La Soluzione ♚ Ben ventilati La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ARIOSI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ARIOSI

Significato della soluzione per: Ben ventilati L'arioso è una forma musicale, per lo più operistica, in cui la linea vocale, pur condotta su versi sciolti come quelli normalmente musicati in stile recitativo, presenta l'espansione melodica tipica dell'aria. Tale forma si riscontra già nella musica vocale barocca, generalmente alla fine di un recitativo e in corrispondenza di uno o due versi particolarmente espressivi o concettosi. In questo periodo l'arioso è chiamato anche cavata, aria cavata o mezz'aria. Italiano: Aggettivo, forma flessa: ariosi m pl . plurale di arioso. Sillabazione: a | ri | ò | si. Etimologia / Derivazione: vedi arioso. Sinonimi: (di locali) aerati, arieggiati, ventilati, aperti, luminosi, ampi, spaziosi. (senso figurato) (di romanzi) armoniosi. (di capelli) soffici. Contrari: (di locali) chiusi, soffocati.

