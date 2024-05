La Soluzione ♚ Un banco da deputati La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SCRANNO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SCRANNO

Significato della soluzione per: Un banco da deputati Una cattedrale è la chiesa cristiana più importante di una diocesi, di cui costituisce il centro liturgico e spirituale, e che contiene la cattedra del vescovo della diocesi. Italiano: Sostantivo: scranno m sing (pl.: scranni) . variante di scranna. Sillabazione: scràn | no. Pronuncia: IPA: /'skranno/ . Etimologia / Derivazione: vedi scranna . Sinonimi: seggio, seggiola. (per estensione) sedie, sgabelli.

Altre Definizioni con scranno; banco; deputati;