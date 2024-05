La Soluzione ♚ Lo si aziona in discesa La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FRENO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FRENO

Significato della soluzione per: Lo si aziona in discesa Il freno è un dispositivo utilizzato per rallentare o bloccare il movimento di un corpo. Si distinguono vari tipi di freni, sia per il modo con cui vengono azionati (freno a mano o a pedale), sia in base al principio di funzionamento (freni meccanici, idraulici, aerodinamici, elettrici e pneumatici). Italiano: Sostantivo: freno ( approfondimento) m sing (pl.: freni) . (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) congegno in grado di arrestare un corpo dinamico. Voce verbale: freno . prima persona singolare del presente indicativo di frenare. Sillabazione: frè | no. Pronuncia: IPA: /'freno/ o IPA: /'frno/ . Etimologia / Derivazione: dal latino frenum derivazione di frendere ovvero "digrignare i denti" del cavallo .

Altre Definizioni con freno; aziona; discesa;