La Soluzione ♚ Lo aziona chi butta la pasta La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TIMER . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TIMER

Significato della soluzione per: Lo aziona chi butta la pasta Temporizzatore (chiamato anche Timer) – relè con speciali contatti anticipati o ritardati che attiva automaticamente un apparecchio Timer – album di Gian Piero Reverberi pubblicato nel 1976 Timer – controllo che consente l'esecuzione di processi a specifici intervalli di tempo StackMat Timer – cronometro utilizzato in tutte le competizioni ufficiali WCA Italiano: Sostantivo: timer ( approfondimento) m inv . (forestierismo) (tecnologia) (ingegneria) dispositivo a orologeria che regola il funzionamento di un apparecchio azionandolo in un tempo stabilito. Sillabazione: ti | mer. Pronuncia: IPA: 'tajmer/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Sinonimi: temporizzatore, cronometro, contasecondi, contaminuti, contatore, segnatempo.

