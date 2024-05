La Soluzione ♚ Ata centro del Kazakistan La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ALMA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ALMA

Significato della soluzione per: Ata centro del kazakistan L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (già Università degli Studi di Bologna; acronimo: UniBo) è un'università italiana statale. Attiva dall'XI secolo, è considerata da molteplici fonti la più antica università del mondo tuttora in funzione. Italiano: Sostantivo: alma f (pl.: alme) . (letterario) anima. Sillabazione: àl | ma. Pronuncia: IPA: /'alma/ . Etimologia / Derivazione: contratto dal latino anima e cambiata la N originale in L .

