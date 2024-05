La Soluzione ♚ Un articolo per più d uno La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GLI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GLI

Significato della soluzione per: Un articolo per piu d uno Italiano: Articolo: gli it . articolo determinativo maschile plurale da usare davanti a parole di genere maschile e di numero plurale che iniziano con vocale (gli astri, gli articoli, gli aironi), x (gli xilofoni), s (solo quando seguita da consonante: gli scacchi, i sacchi), z (gli zeri), y (gli yacht), e coi gruppi consonantici gn (gli gnomi), ps (gli psicologi) e pn (gli pneumatici). gli indumenti smessi puliti riutilizzabili vanno raccolti in sacchi e inseriti nei contenitori gialli dislocati sul territorio.

