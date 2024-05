La Soluzione ♚ La si apprezza solo quando la si perde La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SALUTE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SALUTE

Significato della soluzione per: La si apprezza solo quando la si perde Per salute si intende comunemente una condizione di efficienza del proprio organismo corporeo che viene vissuta individualmente, a seconda dell'età, come uno stato di relativo benessere fisico e psichico caratterizzato dall'assenza di gravi patologie invalidanti. Questa situazione di salute psicofisica, per i progressi della medicina, viene oggi indicata come il conseguimento della migliore qualità e durata della vita ottenibili preservando e ripristinando lo stato di benessere anche spirituale. Italiano: Sostantivo: salute ( approfondimento) f inv . (fisiologia) (medicina) stato psicofisico di un essere vivente per la salute del cuore è importante anche la dieta.. (per estensione) stato di forza e vigore, interiore e fisico. Espressione: Salute! . Sillabazione: sa | lù | te. Pronuncia: IPA: /sa'lute/ . Etimologia / Derivazione: dal latino salus ossia "salvezza, incolumità, integrità, salute", affine a salvus ovvero "salvo" .

